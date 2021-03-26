В национальных школах дети будут учиться по картинам Геннадия Райшева

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Воспитанники школы-интерната в деревне Русскинская будут учиться на картинах Геннадия Райшева. Об этом с педагогами школы говорила уполномоченный по правам ребёнка в Югре Людмила Низамова.
Муниципалитет она посетила с рабочим визитом. Специалисты рассказали, что прошлым летом в интернате сделали ремонт. За последние два года успели поставить несколько партий оборудования - мебель и интерактивную технику, чтобы разнообразить занятия.
Детский омбудсмен предположила, что дети коренных народов могут изучать историю родного края не только по учебникам, но и по картинам югорских художников. Например, работы Геннадия Райшева могут стать неким пособием по национальной культуре.
Людмила Низамова, уполномоченный по правам ребёнка в Югре: «Педагогический состав работает над тем, чтобы девочки и мальчики как дополнительное образование сохраняли свою национальную культуру. И мы с коллективом обсудили, что теперь они будут думать, как сохранить наследие нашего с вами художника Геннадия Райшева и в детских работах, и начать, наверное, какой-то специальный курс передачи его наследия детям».
Источник: ТВ «Югра»