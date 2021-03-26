Росгвардия подвела итоги года

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В 2020 году управление Росгвардии в Югре заняло второе место из шести в рейтинге территориальных управлений по УрФО. За прошедший год сотрудниками специальных подразделений ОМОН и СОБР в ходе специальных мероприятий из незаконного оборота было изъято 52 единиц огнестрельного оружия, 9 тысяч боеприпасов, 1 самодельное взрывное устройство, порядка 19 килограммов взрывчатых веществ. Кроме этого, были изъяты деньги на общую сумму 30 млн рублей и порядка 800 грамм биологических ресурсов, в том числе, занесенных в Красную книгу. Об этом на площадке РИЦ «Югра» рассказал начальник управления Росгвардии по ХМАО – Югре, полковник полиции Евгений Симаков.
В этом году 27 марта Росгвардия с момента создания отметит пятилетний юбилей и 210 лет со дня образования войск правопорядка в нашей стране. В задачи служб входит обеспечение безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, государственный контроль над оборотом оружия, частной и охранной детективной деятельностью, а также обеспечение безопасности объектов топливно-энергетических комплексов и имущественной безопасности юридических и физических лиц.
Одно из направлений работы Росгвардии, это лицензионно-разрешительная работа. Под их контролем на территории Югры находится свыше 64 тысячи владельцев оружий, у которых в собственности более 120 тысячи огнестрельного оружия. За этот период было проведено более 40 тысяч проверок, в ходе которых было выявлено более 2,5 тысяч правонарушений. По ним были составлены административные протоколы, и порядка 1300 оружий было изъято за допущенные нарушения.
По безопасности топливно-энергетического комплекса из 198 объектов ТЭК в прошлом году было проверено восемь, при этом было выявлено 300 нарушений по антитеррористической защищённости. Были выписаны соответствующие предписания и составлены административные протоколы.
По словам Евгения Симакова, в целом уровень преступности по Югре остаётся самым низким по сравнению с другими субъектами УрФО. В округе на сто тысяч населения совершено 1260 преступлений, а на территории УрФО и всей России эта цифра значительно выше.
В период пандемии Росгвардия принимала участие во всех профилактических мероприятиях. В регионе под охраной были все обсерватории, где находились заболевшие коронавирусом граждане. Обеспечивался контроль на въездах в города Югры. На данный момент также продолжаются рейдовые мероприятия по недопущениию распространения коронавирусной инфекции на объектах торговли, в общественных местах и общественном транспорте.
Напомним, 2 января 2021 года Евгений Симаков назначен на должность начальника управления Росгвардии по Югре. В правоохранительных органах он служит более 27 лет.
Николай Меров