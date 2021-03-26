Жители Югры смогут продегустировать местную продукцию в ТС «Лента»

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Первая в Югре дегустация продукции товаропроизводителей автономного округа, представленной в сети гипермаркетов «Лента» под товарным знаком «Сделано в Югре!», состоится 27 марта в Ханты-Мансийске.
Дегустационная зона будет открыта с 12.00 до 19.00 для всех желающих. Посетители смогут попробовать порядка 40 наименований молочной, мясной, рыбной, кондитерской продукции, выпущенной в Югре.
На сегодняшний день в торговой сети «Лента» представлена продукция 32 товаропроизводителей Югры.
Молочную продукцию представят компании «Агроника» и «Богдашка», мясную - «Мясная лавка», мясокомбинат «Сургутский, «Ферма», кондитерские изделия - компания «Этника», рыбную продукцию - нижневартовский рыбоконсервный завод «Санта-Мария».
Участники дегустации также смогут поучаствовать в развлекательной программе с розыгрышем призов.
Организаторами дегустации выступили Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры и ТС «Лента». Добавим, что Центр компетенций оказывает содействие в продвижении местной сельскохозяйственной продукции через федеральные торговые сети.