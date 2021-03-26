Жители Югры смогут продегустировать местную продукцию в ТС «Лента»

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Жители Югры смогут продегустировать местную продукцию в ТС «Лента»

Первая в Югре дегустация продукции товаропроизводителей автономного округа, представленной в сети гипермаркетов «Лента» под товарным знаком «Сделано в Югре!», состоится 27 марта в Ханты-Мансийске.

Дегустационная зона будет открыта с 12.00 до 19.00 для всех желающих. Посетители смогут попробовать порядка 40 наименований молочной, мясной, рыбной, кондитерской продукции,  выпущенной в Югре.

На сегодняшний день в торговой сети «Лента» представлена продукция 32 товаропроизводителей Югры.

Молочную продукцию представят компании «Агроника» и «Богдашка», мясную  - «Мясная лавка», мясокомбинат «Сургутский, «Ферма», кондитерские изделия  - компания «Этника», рыбную продукцию -  нижневартовский рыбоконсервный завод «Санта-Мария».

Участники дегустации также смогут поучаствовать в развлекательной программе с розыгрышем призов.

Организаторами дегустации выступили Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры  и ТС «Лента». Добавим, что Центр компетенций оказывает содействие в продвижении местной сельскохозяйственной продукции через федеральные торговые сети.

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Пт, 26/03/2021 - 12:31

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