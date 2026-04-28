Вдовы и вдовцы погибших участников СВО получат право на поступление в вузы по квоте

Вдовы и вдовцы погибших участников СВО получат право на поступление в вузы на бюджетные места по квоте.
«25 апреля вступил в силу Федеральный закон № 107-ФЗ «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который расширяет перечень категорий граждан, которые могут быть приняты на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты», — разъясняет прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В перечень включены вдовы (вдовцы) погибших участников СВО, а также бойцов воинских формирований Донецкой Народной и Луганской Народной республик, не вступившие после смерти супруга (супруги) в новый брак.