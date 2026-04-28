«Эшелон Победы» будет в Югре с 17 до 20 мая
Свердловская железная дорога запускает ретропоезд «Эшелон Победы» к 81-й годовщине Победы. В Югре ключевой остановкой станет Сургут 18 мая с 12:00 до 19:00 – самая длительная стоянка в регионе. Поезд также посетит Пыть-Ях 17 мая с 12 до 14 часов, Нижневартовск 19 мая с 13 до 16 часов и Когалым 20 мая с 12:25 до 15:45.
Югорчане смогут осмотреть уникальные вагоны военного времени: аптека-перевязочную, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарню, кухню. На открытых платформах – историческая военная техника. В вагоне Победы представлены исторические фотографии, запечатлевшие искренние эмоции людей, прошедших через тяжелейшие испытания войны, а в вагоне Памяти собраны фотосвидетельства, рассказывающие о вкладе железнодорожников в Великую Победу. Во главе эшелона раритетные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал», гудки которых будут оповещать о прибытии а станции.
– На станциях, где будет организована торжественная встреча эшелона, пройдут концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу героического мая 1945 года, когда на вокзалах страны с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда с воинами-победителями, – рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. – Во время стоянки поезда все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, истории эвакуации промышленных предприятий и населения.
Отметим, что всего эшелон сделает остановки на 24 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской области, Югре и ЯНАО. Он начнет свой путь 1 мая в Перми, а 22 мая конечной точкой маршрута станет северный город Губкинский (станция Пурпе).