Принят новый закон в сфере реализации молодёжной политики в округе

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25 марта в Ханты-Мансийске состоялось 50-е заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. Депутатами было рассмотрено 22 вопроса.
В начале заседания Дума округа посмертно присвоила звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» бывшему первому заместителю губернатора Геннадию Бухтину за «выдающиеся заслуги в развитии экономики, обеспечении благополучия и процветания, повышении роли и авторитета ХМАО в России и на международном уровне».
Депутатами был принят новый закон «О регулировании отдельных отношений в сфере реализации молодёжной политики». Спикер окружной Думы Борис Хохряков отметил:
– Это новый, базовый закон о регулировании отдельных отношений в сфере реализации молодежной политики, подготовлен в связи с принятием также нового и базового федерального закона о молодежной политике, который все ждали, и он достаточно долго был в работе, поскольку нужно было учесть все мнения и предложения регионов. В окружном законе закрепляются полномочия в сфере молодёжной политики за Думой округа, Губернатором и правительством округа.
В новом законе воспроизводятся положения действующего в настоящее время закона «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» о молодежных совещательно-консультативных органах, созданных органами государственной власти Югры, об особенностях реализации молодежной политики в отношении молодёжи из числа коренных малочисленных народов, об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов организаций, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа, реализующих молодежную политику.
Также на основании федерального закона было принят документ о комплексном развитии территорий региона. Борис Хохряков пояснил, что речь идёт о большой, комплексной застройке территории. Если, к примеру, здесь находятся многоквартирные дома, которые не попадают в категорию аварийных, ветхих, то на основании данного правового акта можно решить вопрос о переселении граждан в равноценные квартиры, либо на определённых условиях людям переселиться в лучшее жилье. Они будут иметь право выбора. Если это частное жилье с участком, то реальна система выбора: торг с хозяином и на основании можно освободить земельный участок. Это упрощает процедуру для застройщика, инвестора, где такие решения будут приниматься.
На заседании были внесены изменения в закон о поддержке материнства, отцовства и детства в Югре. Вице-спикер регионального парламента Наталья Западнова отметила, что поправки вносятся на основании Указа и поручения Президента РФ, определяя большую адресность. Адресность будет обязательно учитывать доход семьи, прожиточный минимум, утверждённый на конкретной территории, и такая семья сможет получить от 50 до 100% поддержки. Речь идет от 8,5 до 16,5 тысяч рублей для югорчан.
Надежда Рагимова