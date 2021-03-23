РГПУ им. А.И. Герцена объявляет набор абитуриентов

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РГПУ им. А.И. Герцена объявляет набор абитуриентов

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) объявляет набор абитуриентов из числа коренных малочисленных народов Севера на обучение в рамках целевого приёма (бюджетные места) по следующим направлениям:
1. Этнофилология.
2. Образование в области родного языка и литературы + Образование в области русского языка и литературы (2 специальности!).
3. Этнокультурологическое образование + Историческое образование (2 специальности!).
Поступить можно после 11 класса (по результатам ЕГЭ) либо после колледжа (внутренние экзамены университета).
По всем направлениям - следующие экзамены:
1. Русский язык
2. Обществознание
3. По выбору абитуриента: иностранный язык, или литература, или история.
Кроме того, можно поступить в магистратуру (очно) и аспирантуру на бюджетные места.
По всем вопросам обращаться: Костылева Надежда Борисовна, тел.: 89044806501.
Крайний срок – 29 марта 2021 г.

Сб, 27/03/2021 - 14:23

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