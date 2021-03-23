Директор Депздрава Югры рассказал о работе прививочных бригад на отдаленных стойбищах

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Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения Югры, на своей странице в Instagram опубликовал фото работы медицинской бригады по вакцинации жителей на стойбище Степана Кечимова в Сургутском районе.
«Медицинская помощь на стойбищах требует особого подхода. Нужно учесть и сезонный характер работы, и суровые бытовые условия, и сложную транспортную доступность», — отметил Алексей Добровольский.
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Он особо подчеркнул, что в условиях эпидемии коронавируса многие жители труднодоступных территорий Югры избежали заражения, потому что редко выезжали за пределы стойбищ.
«Помогла изолированность, определённая образом жизни коренного населения. Но как себя защитить и дальше? Через вакцинацию», — подчеркивает Алексей Добровольский.
По его словам, приоритетно на сегодня обеспечены «Спутником V» медорганизации Белоярского, Березовского, Октябрьского, Кондинского, Ханты-Мансийского районов Югры.
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В ближайшие десять дней в Югру придет еще 25 000 доз вакцины, и, по словам руководителя Депздрава региона, в апреле темпы поставки вакцины в округ станут еще выше.
Напомним, ранее Алексей Добровольский сообщал, что в Югре будет завершена вакцинация жителей труднодоступных территорий до наступления распутицы.