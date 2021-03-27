Югра готовится к старту международной экологической акции «Спасти и сохранить»

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Югра готовится к старту международной экологической акции «Спасти и сохранить»
фото ecoportal.suфото ecoportal.su
фото ecoportal.su

План основных мероприятий восемнадцатой международной экологической акции «Спасти и сохранить» утвердили сегодня, 26 марта, члены окружного правительства. Об этом стало известно по итогам заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Сроки проведения акции – с 19 мая по 11 июня 2021 года. Отмечу, что наибольшая активность будет обеспечена для детей, молодежи, а также в целях привлечения общественности к решению вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды. В 2021 году будет организована серия окружных субботников», – констатировала Наталья Комарова.

Исполняющий обязанности руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Александр Бирюков добавил, что акция позволит содействовать устойчивому развитию автономного округа посредством формирования экологической культуры населения, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности региона.

Всего в план основных мероприятий «Спасти и сохранить» включено 30 крупных мероприятий, в числе которых – международный экофорум «61 параллель», музейная арт-маевка, акция «Сад памяти», международный видеоконкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО, конкурс-выставка «Красная книга глазами детей», международный телефестиваль «Спасти и сохранить» и многое другое.

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фото ecoportal.suфото ecoportal.su
фото ecoportal.su
фото ecoportal.suфото ecoportal.su
фото ecoportal.su
Пнд, 29/03/2021 - 11:48

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