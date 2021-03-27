Югра примет масштабный всероссийский фестиваль «Вместе – ради детей»

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Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году в Югре двенадцатого всероссийского форума «Вместе – ради детей» утвердили члены регионального правительства в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Форму организуется с 2010 года фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью тиражирования лучших эффективных социальных практик. В текущем году он пройдет в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы», – сказала глава региона.
В соответствии с принятым решением, координатором мероприятия выступает окружной департамент социального развития. Соорганизаторами стали органы местного самоуправления Сургута и Сургутского района.
Председателем организационного комитета назначен заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, сопредседателем – заместитель председателя правления фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Нина Шахина, представители региональных департаментов социального развития, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, общественных и внешних связей, информационных технологий и цифрового развития, здравоохранения, ресурсного центра развития социального обслуживания, центра гражданских и социальных инициатив и многие другие.
Отметим, что двенадцатый всероссийский форум «Вместе – ради детей» пройдет 7-10 сентября. Он направлен на тиражирование лучших эффективных социальных практик.
Тема форума в 2021 году: «Новые решения для благополучия детей». Мероприятие пройдет в очно-заочном формате. Его участниками станут около 500 человек из различных регионов России, 200 из них будут участвовать в режиме офлайн в Сургуте.