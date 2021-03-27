Названы имена победителей окружного конкурса «Педагог года Югры-2021»

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27 марта 2021 года состоялось подведение итогов и торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2021».
В пятидневном конкурсном марафоне для педагогов и руководителей образовательных организаций Югры приняли участие 72 педагога из 18 муниципальных образований. Программа каждого дня была насыщена творческим поиском новых методов воспитания, преподавательским мастерством и неожиданными открытиями. Каждый участник продемонстрировал свои креативные идеи, заинтересовав учащихся и молодое поколение преподавателей, а жюри открыли новые таланты.
Побеждают, конечно, опытные и мудрые, и вот имена сильнейшие педагогов: самый главный приз «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присудили Андрею Андреевичу Ершову, учителю физики, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Белоярский; среди конкурсантов в номинации «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» первое место присуждено Владимиру Савельевичу Мерову, педагогу дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр», город Ханты-Мансийск. На втором месте Ольга Валерьяновна Покачева, учитель начальных классов, родного языка, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа», Сургутский район. Третье место завоевала Фаина Алексеевна Воробьева, учитель родного (ненецкого) языка, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьёганская общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район.
В следующих номинациях: «Сердце отдаю детям» победителями стали Александр Валерьевич Сорокендя, педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, город Пыть-Ях, и «Педагогический дебют Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – Юлия Михайловна Старакорова, учитель английского языка, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая школа», город Сургут.
Тамара Мерова