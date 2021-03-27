В Кышике отметили «Вороний день» и «День оленя»

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Традиционно празднование прилета вороны в округе всегда первыми начинают жители поселка Кышик Ханты-Мансийского района. В этом году традиционный праздник коренных малочисленных народов округа, олицетворяющий пробуждение природы и наступление весны, «Вороний день» был проведен 27 марта.
На центральную площадь коренные жители начали собираться задолго до начала праздника. С утра там были поставлены два чума, где с раннего утра для гостей и жителей поселка готовили традиционные блюда, и громко звучала музыка и песни на хантыйском, мансийском языках.
Праздник начался с обряда поклонения Огню и Духам-покровителям назымской земли. Провели его Почётный житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Мария Кузьминична Волдина и жительница поселка, ветеран оленеводства Антонина Николаевна Никонова. Прочитав молитвы на хантыйском языке, они пригласили жителей повязать кусочки ткани на березу. Этот ритуал завязывания кусочков ткани коренные жители соблюдают всегда при проведении любых сакральных обрядов.
Праздник продолжился стихами, танцами и песнями гостей и жителей поселка. Перед собравшимися выступили поэтесса Мария Волдина, певец Валерий Ледков, творческие коллективы поселка. Чествовали молодых родителей, у которых в течение года родились малыши. Им были вручены памятные подарки.
Затем к сцене вывели оленью упряжку. О том, как интересно и в то же время тяжело сегодня заниматься оленеводством, рассказали супруги Никоновы. В последние годы рядом с их родовыми угодьями появилось много буровых установок, проложены дороги, что нарушает естественную миграцию оленя и уменьшает площади выпаса оленьего стада. Большой урон наносят браконьеры. Но, по словам супругов, несмотря ни на что, они продолжают заниматься разведением оленей. После этого всех желающих они покатали на оленьей упряжке. В это же время молодежь участвовала в национальных спортивных состязаниях – в прыжках через нарты, в метании тынзяна на хорей, в тройном национальном прыжке.
Сегодня в Кышике проживает более восьмисот человек, 57% из которых ханты. Представители этого народа продолжают свои вековые традиции, мужчины охотятся и добывают рыбу древними способами ловли, женщины шьют красивую орнаментированную одежду, в которой с удовольствием продефилировали на этом празднике.
Валентина УЗЕЛЬ