Еремей Айпин провел заседание Научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера

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Научно-координационный совет был создан Правительством Югры в мае 2011 года, действует в регионе без малого 10 лет. Сегодня совещательный орган возглавляет заместитель Губернатора Югры Всеволод Кольцов, заместителями председателя Совета являются директор окружного Департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин и председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры Еремей Айпин.
На состоявшемся заседании члены Научно-координационного совета рассмотрели целый ряд важных вопросов. Представители Департамента образования и молодежной политики Югры рассказали об организации в 2021 году летнего оздоровительного отдыха детей в этнической среде, а также рассказали о реализации проекта «Стойбищная школа-сад». На сегодня в пилотном проекте участвуют 7 семей из Сургутского района, проживающих на территориях традиционного природопользования, 11 семей из деревень Тугиняны и Пашторы Белоярского района.
Участники заседания также обсудили вопрос о разработке учебно-методических комплексов по родным языкам. Кроме того, с информацией об условиях проживания, обучения и воспитания детей в пришкольных интернатах в режиме видео-конференц-связи выступили директор Чехломеевской общеобразовательной школы Александра Комровская из Нижневартовского района и директор Сосьвинской общеобразовательной школы Наталья Слепцова из Берёзовского района.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Галины Краснухиной,
советника заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы автономного округа