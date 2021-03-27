Всероссийский конкурс «Большая перемена»

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В 2020 году впервые состоялся Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», который является проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Организаторами Конкурса выступили автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», автономная некоммерческая организация «Центр непрерывного развития личности» («ПроеКТОриЯ»), общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи».
Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.
В Конкурсе приняли участие более 1 миллиона школьников со всей страны. Целью конкурса являлось дать возможность каждому подростку проявить себя, раскрыть свои уникальные способности и найти свои сильные стороны. Главным критерием отбора являлось не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.
Участники Конкурса прошли профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.
Полуфиналы Уральского Федерального округа состоялись в период с 22 сентября по 3 октября 2020 года в г. Тюмень, п. Верхний бор, 9 км. Салаирского тракта. От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в полуфинале Конкурса приняли участие 113 человек.
Финал Конкурса прошел в период с 31 октября по 5 ноября 2020 года в Республике Крым на базе ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», в котором от автономного округа смогли принять участие 16 финалистов, из них 10 финалистов стали призерами Конкурса (список прилагается).
На что можно потратить 1 миллион рублей:
- для обучения в бакалавриате;
- если победитель поступил на бюджетное отделение, то на ипотеку, на стартап, на следующее высшее образование и магистратуру;
- для оплаты проезда на место учебы;
- на повышенную стипендию.
На что можно потратить 200 тысяч рублей:
- на дополнительное, среднее профессиональное или дистанционное образование в России;
- на более глубокую подготовку по предметам;
- на дополнительное образование;
- на будущее обучение в высшем учебном заведении;
- на гаджет в образовательных целях: компьютер, планшет, микроскоп или камеру.
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