Уникальный образовательный проект «Стойбищная школа-сад» реализуется в Югре

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Пилотный образовательный проект «Стойбищная школа-сад» реализуется на территориях Сургутского и Белоярского районов с 1 сентября 2020 года.
По информации начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Надежды Костылевой, в 2020 году доступ к уникальному проекту получили трое детей из трёх семей Сургутского района. В феврале 2021 года к проекту присоединились ещё четверо детей со стойбища Клима Кантерова, находящегося вблизи города Лянтора.
В Белоярском районе в деревне Тугияны четыре ребёнка из трёх семей получают образование в рамках данного проекта. В феврале 2021 года к проекту подключились ещё пять семей из деревни Пашторы, доступ к современным средствам обучения получили семь детей.
Такие данные озвучила Надежда Костылева на заседании научно-координационный Совет по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которое состоялось в середине марта 2021 года. На Совете обсуждались вопросы внедрения образовательного проекта «Стойбищная школа-сад» в местах традиционного проживания народов ханты, манси и лесных ненцев.
В нашем округе одним из первых запустили программу развития этнокультурной системы образования в местах компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, которая рассчитана до 2024 года. Образовательный проект получил название «Стойбищная школа-сад имени Юрия Вэллы». Каждый ребёнок будет готовиться к школе частично в онлайн-режиме дома с родителями, частично со специально обученным воспитателем.
После апробации проекта появится возможность тиражирования его в других регионах России.
Галина Кондина