В Югре ведётся работа по увеличению популяции сибирского осетра

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За два года в реки Обь-иртышского рыбохозяйственного района выпущено 7,755 млн штук молоди сибирского осетра. В 2021 году запланированы выпуски ещё 4 095,02 млн штук. Такие данные приводит Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. В ведомстве отмечают, работа по увеличению популяции данного вида в нашем регионе ведется в рамках регионального приоритетного проекта «Сохранение Сибирского осетра» и национального проекта «Экология».
Официальный старт реализации приоритетного проекта по сохранению сибирского осетра состоялся 6 июня 2019 года в Ханты-Мансийске на территории Югорского рыбоводногозавода.
Мероприятия по восстановлению популяции уже начали приносить свои плоды, по результатам контрольно-надзорных мероприятий территориального подразделения Федерального агентства по рыболовству с 2020 года наблюдается увеличение численности молоди сибирского осетра.
Данная работа проводится совместно с ресурсодобывающими предприятиями, работающими на территории Югры. Правительство региона подписало соглашения, в соответствии с которыми ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» взяли на себя обязательства по реализации компенсационных мероприятий искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, путем приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов рыб (осетр, нельма, муксун, чир, стерлядь).
– Для полного цикла воспроизводства ценных и особо ценных видов водных биоресурсов используются возможности Югорского рыбоводного завода и Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Их производственные мощности позволяют достичь показателей по выпуску молоди сибирского осетра в 1 млн штук в год. Перед каждым выпуском проводится пересчет выпускаемых мальков с участием комиссии по осуществлению государственного контроля за выполнением мероприятий. Выпускают мальков совсем маленькими, взрослыми особями они станут только через 10 лет. Выживает 10% искусственно выпускаемых мальков. Умальков, рожденных в естественных условиях, выживаемость составляет 1-2%, то есть в 10 раз ниже, – говорит Александр Козлов, начальник отдела экономического регулирования Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.
Людмила Теткина