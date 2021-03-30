В Югре ведётся работа по увеличению популяции сибирского осетра

  • Русский
В Югре ведётся работа по увеличению популяции сибирского осетра

За два года в реки Обь-иртышского рыбохозяйственного района выпущено 7,755 млн штук молоди сибирского осетра. В 2021 году запланированы выпуски ещё  4 095,02 млн штук. Такие данные приводит Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. В ведомстве отмечают, работа по увеличению популяции данного вида в нашем регионе ведется в рамках регионального приоритетного проекта «Сохранение Сибирского осетра» и национального проекта «Экология».

Официальный старт реализации приоритетного проекта по сохранению сибирского осетра состоялся 6 июня 2019 года в Ханты-Мансийске на территории Югорского рыбоводногозавода.

Мероприятия по восстановлению популяции уже начали приносить свои плоды, по результатам контрольно-надзорных мероприятий территориального подразделения Федерального агентства по рыболовству с 2020 года наблюдается увеличение численности молоди сибирского осетра.

Данная работа проводится совместно с ресурсодобывающими предприятиями, работающими на территории Югры. Правительство региона подписало соглашения, в соответствии с которыми ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» взяли на себя обязательства по реализации компенсационных мероприятий искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, путем приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов рыб (осетр, нельма, муксун, чир, стерлядь).

– Для полного цикла воспроизводства ценных и особо ценных видов водных биоресурсов используются возможности Югорского рыбоводного завода и Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Их производственные мощности позволяют достичь показателей по выпуску молоди сибирского осетра в 1 млн штук в год. Перед каждым выпуском проводится пересчет выпускаемых мальков с участием комиссии по осуществлению государственного контроля за выполнением мероприятий. Выпускают мальков совсем маленькими, взрослыми особями они станут только через 10 лет. Выживает 10% искусственно выпускаемых мальков. Умальков, рожденных в естественных условиях, выживаемость составляет 1-2%, то есть в 10 раз ниже, – говорит Александр Козлов, начальник отдела экономического регулирования Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.

Людмила Теткина

Втр, 30/03/2021 - 12:57

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.