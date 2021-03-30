Чемодан стоимостью в 260 тысяч рублей

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Сегодня нашу редакцию посетили педагоги дополнительного образования детского этнокультурно-образовательного Центра г. Ханты-Мансийска Раиса Гаврильчик и Владимир Меров. Гости рассказали о проекте «Культура народа в чемодане», который стартовал с начала этого года. Участники проекта собрали необычный чемодан. В нём хранится вся необходимая атрибутика, повседневно используемая коренными народами ханты и манси.
Раиса Гаврильчик и Владимир Меров принимали участие в конкурсах педагогического мастерства, где представляли проект «Культура народа в чемодане».
В настоящее время работа над проектом продолжается, педагоги посещают образовательные учреждения окружной столицы и рассказывают детям о хантыйских и мансийских традициях. Отметим, на реализацию проекта выделено 260 тысяч рублей из бюджета города Ханты-Мансийска.
Николай Меров