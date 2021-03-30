Организация общественных работ

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Организация общественных работ
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фото ugra-news.ru

Согласно п.2 ст. 24 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, имеют право на участие в оплачиваемых общественных работах.

Что такое «общественные работы», для чего и кем они проводятся?

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим работу.

Общественные работы призваны обеспечивать осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работа.

            Общественные работы могут быть организованы по следующим направлениям:

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства города;

2. Озеленение и благоустройство территории;

3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве;

4. Уход за детьми, престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны и больными людьми на дому, в медицинских учреждениях и учреждениях социальной сферы (детские дошкольные учреждения, социальные приюты и др.); оказание им бытовых услуг;

5. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения;

6. Подсобные работы;

7. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки:

- выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ремонт, мытье окон жилых и административных зданий (школ, детских садов, больниц и др.);

- помощь в сортировке печатных отправлений и произведений печати, в доставке деловых бумаг, пакетов, писем, телеграмм и распространении печатных изданий и книжной продукции;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- обслуживание пассажирского транспорта;

- сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод, плодов, орехов, в том числе дикорастущих;

- ремонт и изготовление тары;

- сезонная торговля с лотков;

- доставка товаров на дом;

- сортировка стеклотары;

- утилизация и переработка бытовых отходов;

- неквалифицированная помощь продавцам и поварам;

- сортировка, сдача в стирку одежды, белья, обуви, съемного инвентаря (чехлы, портьеры и т.п.), мелкий ремонт, метка и подглаживание после стирки;

- выполнение машинописных работ;

- работа в гардеробе;

- работа вахтером;

- глажение медицинских халатов;

- выполнение различных бытовых услуг по заказам населения (покупка продуктов, промышленных товаров, лекарств и т.д. и доставка их на дом; сдача белья, одежды, обуви в ремонт, стирку, чистку и доставка их заказчику; расклейка на стендах объявлений, реклам, газет, афиш и др.);

- распространение рекламы;

- формирование подарков к различным праздникам, оформление поздравительных открыток, приглашений на праздничные мероприятия и их доставка;

- сервисное обслуживание (доставка товаров на дом и др.);

- работа переписчиками, интервьюерами.

Социальная значимость общественных работ не вызывает сомнения: для безработных – это возможность поддержать свой бюджет в период поиска постоянной работы (получить заработную плату и, возможно, материальную поддержку). Для работодателей – подобрать работников, а для органов власти – решить проблемы занятости одновременно с другими неотложными задачами, например, социальным обеспечением, благоустройством городов и поселков, строительством и ремонтом дорог, объектов соцкультбыта и др.

Казенное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» реализует мероприятие «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

Средняя продолжительность участия граждан в данном мероприятии до 2-х месяцев.

Центр занятости населения в период действия договора имеет возможность оказывать материальную поддержку участникам мероприятия в размере 1275 руб.

Норматив затрат на выплату компенсации расходов работодателей в месяц на одного работника составляет – до 21 572 руб.

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости», по контактным телефонам: 8(3467) 32-05-15, 32-21-91, на e-mail: hm_ czn@admhmao.ru

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»

фото ugra-news.ruфото ugra-news.ru
фото ugra-news.ru
фото ugra-news.ruфото ugra-news.ru
фото ugra-news.ru
Втр, 30/03/2021 - 15:11

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