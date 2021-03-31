Большой путь начинается в Югре

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Большой путь начинается в Югре
фото vot69.ruфото vot69.ru
фото vot69.ru

В марте стартовал XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». Один из слоганов конкурса – «Большой путь начинается с малой родины».

В 2021 году конкурсу исполняется 18 лет. С 2018 года конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Его идея – в привлечении потенциала молодого поколения к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

В 2020 году в состязании молодежных проектов приняли участие более 63 тыс. человек из всех регионов Российской Федерации и 15 стран. В числе участников конкурса были 76 югорчан.

В 2021 году конкурс проводится в рамках Года науки технологий и приурочен к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Как сообщили организаторы конкурса, заявки на участие принимаются до 12 мая.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте проекта www.moyastrana.ru.

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фото vot69.ruфото vot69.ru
фото vot69.ru
фото vot69.ruфото vot69.ru
фото vot69.ru
Ср, 31/03/2021 - 10:17

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