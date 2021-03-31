Поддержите свои любимые туристские бренды!

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Поддержите свои любимые туристские бренды!

Завершился предварительный отбор заявок на конкурс «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». Все бренды, участвующие в конкурсе, размещены на сайте живоенаследие.рф. Четыре туристических бренда Югры прошли предварительный отбор конкурса «Топ-1000» локальных культурных и туристических брендов России.

От Югры в настоящее время 17 проектов одобрены экспертами и пополнили интерактивную карту платформы, в том числе 4 из которых туристские бренды:

- Уральские горы в Югре (номинация «Природа»)

- Гребля на обласах. Международные соревнования на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (номинация «Даты и события»)

- Сосьвинская селедка (номинация «Гастрономия»)

- Чёрный Лис (номинация «Образ»)

Для участия в конкурсе было подано 1478 заявок со всех регионов России. С 1 марта жюри приступает к итоговой оценке брендов в рамках основного конкурса. Напоминаем, что до 30 апреля проходит Народное голосование конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Результаты Народного голосования определят судьбу Приза зрительских симпатий по девяти категориям, а также будут учитываться жюри при определении Топ-1000. Победители Народного голосования будут объявлены на Общероссийском фестивале «Живое наследие»!

Чтобы принять участие в голосовании:

· Зарегистрируйтесь на портале Живоенаследие.рф

· Выберите бренд, за который хотите проголосовать

· На странице выбранного бренда нажмите на звездочки слева от фотографии проголосуйте по 5-балльной шкале.

Поддержите свои любимые туристские бренды!

Источник: Департамент промышленности Югры

Ср, 31/03/2021 - 14:33

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