Реестр – базовый документ для коренных народов

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Сегодня, 1 апреля 2021 года, Объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетил депутат окружной думы, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов. В ходе встречи с журналистами национальных СМИ А.В. Новьюхов рассказал о механизме формирования Реестра коренных малочисленных народов, а именно, о внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, основных целях и задачах, которые решает законодательное нововведение.
С 2021 по 2023 годы на основании личных заявлений граждан будет вестись учёт коренных народов России, которые затем будут внесены в единый федеральный реестр с присвоением идентификационного номера. Данный документ, во-первых, позволит идентифицировать представителей коренных народов, во-вторых, в будущем исключит различные административные барьеры при оказании той или иной помощи, а в-третьих, это предоставление гарантий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Данный реестр будет единым для всех органов государственной власти.
С 2021 года основным оператором по ведению учёта граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, назначено Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Парламентарий, обращаясь к журналистам окружных СМИ, отметил:
– Мы возлагаем большие надежды на вас, авторитетные средства массовой информации, в вопросе создания и формирования списка федерального реестра коренных малочисленных народов, поскольку жители округа вам доверяют и прислушиваются к вашему мнению. Вы – одни из первых, кто должны заполнить заявления и отправить пакеты документов в ФАДН, тем самым показать пример и дать консультацию всем коренным малочисленным жителям Югры. Напомним, что очень важно успеть зарегистрироваться до 2023 года.
Принятый порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам достаточно прост. Гражданин должен предоставить заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности.
На сайте fadn.gov.ru в разделе «Обращение граждан» необходимо скачать и заполнить заявление, также необходимо предоставить нотариально заверенную копию документа, подтверждающую национальную принадлежность.
Ирина Самсонова