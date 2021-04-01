Реестр – базовый документ для коренных народов

  • Русский
Реестр – базовый документ для коренных народов

Сегодня, 1 апреля 2021 года, Объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетил депутат окружной думы, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов. В ходе встречи с журналистами национальных СМИ А.В. Новьюхов рассказал о механизме формирования Реестра коренных малочисленных народов, а именно, о внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, основных целях и задачах, которые решает законодательное нововведение.

С 2021 по 2023 годы на основании личных заявлений граждан будет вестись учёт коренных народов России, которые затем будут внесены в единый федеральный реестр с присвоением идентификационного номера. Данный документ, во-первых, позволит идентифицировать представителей коренных народов, во-вторых, в будущем исключит различные административные барьеры при оказании той или иной помощи, а в-третьих, это предоставление гарантий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Данный реестр будет единым для всех органов государственной власти.

С 2021 года основным оператором по ведению учёта граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, назначено Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Парламентарий, обращаясь к журналистам окружных СМИ, отметил:

– Мы возлагаем большие надежды на вас, авторитетные средства массовой информации, в вопросе создания и формирования списка федерального реестра коренных малочисленных народов, поскольку жители округа вам доверяют и прислушиваются к вашему мнению. Вы – одни из первых, кто должны заполнить заявления и отправить пакеты документов в ФАДН, тем самым показать пример и дать консультацию всем коренным малочисленным жителям Югры. Напомним, что очень важно успеть зарегистрироваться до 2023 года.

Принятый порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам достаточно прост. Гражданин должен предоставить заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности.

На сайте fadn.gov.ru в разделе «Обращение граждан» необходимо скачать и заполнить заявление, также необходимо предоставить нотариально заверенную копию документа, подтверждающую национальную принадлежность.

Ирина Самсонова

 

 

Чт, 01/04/2021 - 16:20

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.