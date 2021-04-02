В Югре началась весенняя призывная кампания

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В правительстве Югры прошло совместное заседание призывной комиссии автономного округа и призывных комиссий муниципальных образований региона в режиме видеоконференцсвязи. Его провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Участники заседания дали оценку готовности региона к проведению призыва граждан на военную службу весной 2021 года, обсудили план мероприятий.
Наталья Комарова напомнила, что с 1 апреля начали свою работу окружная призывная комиссия и 22 призывных комиссии муниципальных образований Югры. «Соответствующий приказ подписан Президентом Российской Федерации. Призывные комиссии работают с соблюдением всех установленных противоэпидемиологических мер, включая требования защитного протокола, утвержденного региональным оперативным штабом», - сказала губернатор.
В апреле-июле 2021 года в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы будут направлены более 1400 югорчан. По информации военного комиссара Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Бурова, сборный пункт Ханты-Мансийского автономного округа подготовлен в полном объеме для приема и размещения призывников. «В соответствии с положениями нормативно-правовых документов подготовлены пункт переодевания, продовольственный и вещевой склады для обеспечения призывников», - сказал он.
Денис Буров также добавил, что на сборный пункт в Пыть-Яхе уже доставлены дезинфицирующие средства для обработки помещений, средства индивидуальной защиты, бактерицидные лампы для обеззараживания мест общего пользования. Спальные места и места в столовой расставлены с учетом санитарно-эпидемиологических требований. На контрольно-пропускном пункте будет работать медицинский пост.
«Более 3 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции зарезервировано в медицинских организациях для сотрудников военных комиссариатов муниципальных образований и военного комиссариата Югры», - добавила заместитель директора департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова.
Кроме того, при выявлении на сборном пункте призывника с подозрением на различные заболевания будет организована госпитализация в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу для оказания специализированной медицинской помощи.
«Для предотвращения распространения COVID-19 на призывном пункте нельзя допустить пересечение потоков», - констатировала Наталья Комарова.