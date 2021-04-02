Телефоны «горячих линий» для получения консультаций по всем вопросам, касающимся организации и проведения призыва граждан на военную службу

  • Русский
Телефоны «горячих линий» для получения консультаций по всем вопросам, касающимся организации и проведения призыва граждан на военную службу
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В связи с началом весенней призывной кампании 2021 года в Военном комиссариате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и военных комиссариатах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают телефоны «горячих линий» для получения консультаций по всем вопросам, касающимся организации
и проведения призыва граждан на военную службу на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (график работы «горячих линий»:
с 8.30 до 18.00 ежедневно, кроме выходных):

- Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного

  округа – Югры: 8 (3467) 39-70-21, 39-70-30;

- Военный комиссариат г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского

  района ХМАО - Югры: 8 (3467) 39-72-02;

- Военный комиссариат г. Белоярский и Белоярского района

  ХМАО - Югры: 8 (34670) 2-11-74;

- Военный комиссариат Березовского района ХМАО - Югры:

  8 (34674) 2-12-97;

- Военный комиссариат г. Когалым ХМАО - Югры: 8 (34667) 2-09-54;

- Военный комиссариат Кондинского района ХМАО - Югры:

  8 (34677) 3-21-85;

- Военный комиссариат городов Лангепас и Покачи ХМАО - Югры:

  8 (34669) 2-02-95;

- Военный комиссариат г. Мегион ХМАО - Югры: 8 (34643) 2-11-60;

- Военный комиссариат городов Нефтеюганск и Пыть-Ях,

  Нефтеюганского района ХМАО - Югры: 8-958-279-90-07;

- Военный комиссариат г. Нижневартовск и Нижневартовского района

  ХМАО - Югры:   8 (3466) 43-39-44;

- Военный комиссариат г. Нягань и Октябрьского района

  ХМАО - Югры: 8 (34672) 5-12-70;

- Военный комиссариат г. Радужный ХМАО - Югры: 8 (34668) 3-20-04;

- Военный комиссариат Советского района ХМАО - Югры:

  8 (34675) 3-17-61;

- Военный комиссариат г. Сургут и Сургутского района

  ХМАО - Югры: 8 (3462) 24-44-85;

- Военный комиссариат г. Урай ХМАО - Югры: 8 (34676) 2-48-64;

- Окружной сборный пункт ХМАО – Югры (г. Пыть-Ях):

  8 (3463) 46-09-89.

info@admhmao.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 02/04/2021 - 09:50

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.