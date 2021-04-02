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В связи с началом весенней призывной кампании 2021 года в Военном комиссариате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и военных комиссариатах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают телефоны «горячих линий» для получения консультаций по всем вопросам, касающимся организации
и проведения призыва граждан на военную службу на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (график работы «горячих линий»:
с 8.30 до 18.00 ежедневно, кроме выходных):
- Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры: 8 (3467) 39-70-21, 39-70-30;
- Военный комиссариат г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского
района ХМАО - Югры: 8 (3467) 39-72-02;
- Военный комиссариат г. Белоярский и Белоярского района
ХМАО - Югры: 8 (34670) 2-11-74;
- Военный комиссариат Березовского района ХМАО - Югры:
8 (34674) 2-12-97;
- Военный комиссариат г. Когалым ХМАО - Югры: 8 (34667) 2-09-54;
- Военный комиссариат Кондинского района ХМАО - Югры:
8 (34677) 3-21-85;
- Военный комиссариат городов Лангепас и Покачи ХМАО - Югры:
8 (34669) 2-02-95;
- Военный комиссариат г. Мегион ХМАО - Югры: 8 (34643) 2-11-60;
- Военный комиссариат городов Нефтеюганск и Пыть-Ях,
Нефтеюганского района ХМАО - Югры: 8-958-279-90-07;
- Военный комиссариат г. Нижневартовск и Нижневартовского района
ХМАО - Югры: 8 (3466) 43-39-44;
- Военный комиссариат г. Нягань и Октябрьского района
ХМАО - Югры: 8 (34672) 5-12-70;
- Военный комиссариат г. Радужный ХМАО - Югры: 8 (34668) 3-20-04;
- Военный комиссариат Советского района ХМАО - Югры:
8 (34675) 3-17-61;
- Военный комиссариат г. Сургут и Сургутского района
ХМАО - Югры: 8 (3462) 24-44-85;
- Военный комиссариат г. Урай ХМАО - Югры: 8 (34676) 2-48-64;
- Окружной сборный пункт ХМАО – Югры (г. Пыть-Ях):
8 (3463) 46-09-89.