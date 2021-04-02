Военной прокуратурой Тюменского гарнизона создан консультативно - правовой пункт по обеспечению надзорного сопровождения призыва граждан на военную службу весной 2021 года

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В соответствии с распоряжением военной прокуратуры Тюменского гарнизона, в целях обеспечения эффективного надзорного сопровождения призыва граждан на военную службу весной 2021 года и оказания правовой помощи гражданам Российской Федерации, руководствуясь
ст. 18 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», создан консультативно-правовой пункт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва граждан на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу.
Консультативно – правовой пункт дислоцируется на сборном пункте военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, территория Мамонтовского месторождения нефти.
Телефон консультативно-правового пункта: 8(3463) 46-91-60 (Окружной сборный пункт, г. Пыть-Ях).
Телефон для консультаций по вопросам призыва граждан на военную службу военной прокуратуры Тюменского гарнизона: 8(3452) 64-75-88.
Состав консультативно-правового пункта:
майор юстиции Паргоненко С.Г. – помощник военного прокурора Тюменского гарнизона;
майор Казаков А.А. – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Юровских Е.Ф. – начальник центра военно-врачебной экспертизы (председатель военно-врачебной комиссии) военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Маланчук О.Ю. - начальник юридического отделения военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Дежурство консультативно-правового пункта организовано с 09-00
до 19-00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в период
с 1 апреля по 15 июля 2021 года.
Отделение по работе с гражданами военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры