В Салехарде состоится Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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В Салехарде состоится Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

С 4 по 8 апреля 2021 года в  Салехарде состоится Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В программу войдет работа секций по направлениям: сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования; культура, образование и языки; молодежная политика и спорт; основы социального благополучия.

В ходе работы Форума будут обсуждаться актуальные вопросы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ такие как: о списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ; о деятельности общин коренных малочисленных народов РФ; вопросы экономики традиционных отраслей хозяйствования и др.  В работе съезда примут участие более 250 делегатов, представители государственных органов власти субъектов РФ, в том числе институт уполномоченных по правам коренных малочисленных народов РФ, представители ТЭК и образовательных учреждений.  

В рамках Форума пройдет IX Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, где подведут итоги работы за 4 года и пройдут выборы Президента Ассоциации.

Информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Пт, 02/04/2021 - 14:44

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