Проект «Сказки волшебного сундучка»

- Русский
На информационной площадке РИЦ «Югра» 31 марта прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заведующий сектором музейных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, главный редактор газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев.
Разговор шёл об уникальном проекте музея Торум Маа «Сказки волшебного сундучка». Идея проекта родилась у Вячеслава Кондина в 2009 году, когда он, чтобы вызвать у детей интерес к традиционной культуре коренных народов Югры занимался поиском увлекательных форм работы. Изучив фонды музея, поучаствовав во многих детских мероприятиях, он пришёл к выводу, что детей, прежде всего, интересуют народные игрушки и народные сказки. Таким образом, родился первый сундучок, который состоял из 9 фондовых предметов. Этот сундучок обошёл многие школы и детские сады, он вызывал интерес не только у детей, но и у взрослых. В последующем сундучок пополнился мансийскими сказками, которые Вячеслав Юрьевич записал в п. Хурумпауле у Аксиния Степановны Меровой и в последующем переработал для детской аудитории. Первоначально из нескольких сказок получилась одна «Тан варуп эква» («Женщина, плетущая сухожильные нити»).
«Берёшь из сундучка рукодельную сумочку, показываешь её, всё про неё рассказываешь, а в сумочке обязательно сухожильные нити…», – поделился своим первым опытом Вячеслав Юрьевич. Далее идёт демонстрация процесса изготовления сухожильной нити и рассказывается сказка: «После захода солнца женщины не должны плести сухожильные нити. Но одна молодая женщина стала плести после захода солнца. К ней пришла «Женщина, плетущая сухожильные нити»… Они стали соревноваться, молодая женщина её перехитрила, но поплатилась своим ребёнком. Ей пришлось вызывать покровителя филина, который вернул ребёнка».
В настоящее время в музее «Торум Маа» шесть сказочных сундучков разного размера, в них хранится уже целый музей. Все сундучки задействованы, с их использованием проводится образовательная программа «Путешествие по Лукоморью», где рассказывается о музее и об игрушках. Собраны и обработаны сказки «Как появились лыжи», «Как появились комары», «Кукла-ягодка», «Кукушка».
За время существования данного проекта сказки прослушали 20 тысяч детей и взрослых. Сегодня у авторской группы, в которую, кроме Вячеслава Кондина, входят Анатолий Брусницин, Елизавета Тасьманова, Дарья Кунина, родилась новая инициатива – издание книги.
Об этой инициативе рассказал Владимир Меркушев, который, однажды придя с детьми на «Ночь искусств», был впечатлён тем, с каким интересом дети слушают «Сказки из сундучка». Он отметил: «Смотрел на горящие глаза детей, и это была самая лучшая реклама, чтоб поддержать проект».
Как человек, который занимается СМИ и изданием книг, Владимир Иванович принял решение издать книгу, которая фактически уже готова, и объявить народный сбор средств на её издание, тем более, что такой опыт в округе уже имеется. Иллюстрации в книге выполнены детьми, они отобраны из работ, представленных на конкурс «Легенды Торум Маа».
Всего планируется издать 500 экземпляров, книга должна появиться в школьных библиотеках, в детских садах и у специалистов, занимающихся с детьми, которые на основе этой книги могут обработать фольклор и издать книги.
На сегодняшний день собраны средства на издание 100 экземпляров. Желающие поучаствовать в этой акции могут отправить взнос (большой или маленький) на имя Вячеслава Кондина на карту «Сбербанка» 2202 2014 7769 1477, или по номеру телефона: 8 908 880-77-46. Обязательно нужно указать назначение платежа. Каждый жертвователь получит книгу.
Пётр Молданов