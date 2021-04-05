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В эти выходные в Белоярском районе в посёлке Соруме в сельской библиотеке состоялась выставка «Хӑтӆ ёшие» («Солнечные лучики») изделий хантыйской мастерицы Елены Александровны Кузнецовой. Сорумчане познакомились с удивительным миром хантыйского орнамента. Рукодельница на мастер-классах научила молодёжь, школьников и жителей поселения изготовлению хантыйской куклы акань.
Ульяна Данило
Тӑм ванӑн Нуви сӑӊхум районӑн Сәрум вошн киника ӆўӊӑтты хотн Елена Александровна Кузнецова ёнтум, тыюм арсыр пурмӑсӑт ванӆтӑты «Хӑтӆ ёшие» нємуп хӑр вәс. Тыв юхтыӆум вошӑӊ мир шуши ёх хӑншет оӆӑӊӑн уша вєрсӑт. Ванӆтупсы пурайн Е. Кузнецова няврємӑт па имет акань ёнтты вәнӆтӑсӆэ. Ӆўв тӑм етнхотн вошӑӊ мирӆа йис хӑнты мир вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑртӑс.
Ульяна Данило