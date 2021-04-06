Ханты-Мансийск – самый комфортный город России

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Ханты-Мансийск – самый комфортный город России

Окружная столица заняла первое место как самый комфортный город для жизни. К такому выводу пришли эксперты Минстроя России совместно с ДОМ.РФ, представив индекс качества городской среды по итогам 2020 года. Соответствующая информация размещена на сайте индекс-городов.рф.

Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных и больших городов (100 тыс. чел. — 1 млн. чел.), в своей размерно-климатической группе, с результатом 232 балла. Вторую строчку рейтинга занял Сургут. Результаты были также озвучены на пресс-конференции с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

«В кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 городов против 299 в прошлом году. Повышение значения индекса — это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов», - отметил Марат Хуснуллин.

В ходе конференции заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров поблагодарил команду Ханты-Мансийска и Сургута за проделанную работу.

«Хотя предыдущий год был непростым, большинству субъектов удалось достичь хороших результатов. В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации национальных проектов, которая приносит отличный результат. Уверен, что в следующих годах мы увидим рост Индекса в том числе благодаря запуску нового проекта — общероссийской платформы по голосованию за благоустройство, которая значительно упрощает участие граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды», — заявил Максим Егоров.

Окружная столица также возглавила рейтинг самых комфортных городов Югры. При расчете индексов на территории автономного округа было проанализировано 16 городов. У Ханты-Мансийска индекс за год вырос с 220 до 232 баллов. Второе и третье места заняли Белоярский (217 баллов) и Лангепас (202) соответственно

Оценка городов складывалась из анализа шести типов городских пространств: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Каждый из них, в свою очередь, оценивается по шести критериям – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. Города могут набрать максимум 360 баллов, а набравшие 180 баллов обладают благоприятной городской средой. Ханты-Мансийск получил высокие оценки за состояние улично-дорожной сети, социально-досуговую инфраструктуру и общегородские пространства.

Сайт https://86.gorodsreda.ru/

Источник: Городской информационный центр

Втр, 06/04/2021 - 10:10

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