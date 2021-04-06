«Просто космос!» в ХМТК

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К 60-летию первого полёта человека в космос 10 апреля в 17.00 Театральный клуб Ханты-Мансийска открывает свой V юбилейный сезон неземной встречей «Просто космос!» (16+).
На арт-площадке Ханты-Мансийского театра кукол гостей ждёт музыкально-гипнотический перформанс от Глеба Успенского, который поможет почувствовать себя в невесомости. После чего можно будет посмотреть космические мультфильмы разных стран и времён, авангардные и классические, странные и смешные – но все с мечтой о путешествии в другие миры.
Вечер адресован взрослым, которые хотят вырваться из повседневной суеты.
Вход: 100 руб. Количество мест ограничено. Записаться можно в группе Вконтакте https://vk.com/hmteatr_club или по тел. 90-33-55, 32-03-16.
Для школьников Ханты-Мансийский театр кукол приготовил в День космонавтики – 12 апреля – театрализованную игровую программу «Как Гагарин и Титов» (6+).
Каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом. Мы готовы раскрыть вам тайну. Театр – это не только место, где показывают спектакли – в один особенный день здесь будут готовить настоящих космонавтов! Вы сможете пройти курс подготовки молодого космонавта – и отправиться в полёт! Кроме того, узнаете много интересных фактов о космосе… Но об этом – при встрече.
Рекомендовано для учеников 3-4 классов (9-11 лет). Дата: 12 апреля (время по согласованию). Цена билета – 200 руб.
Коллективные заявки по тел. +7 (3467) 32-03-16, моб. 8 904 466 73 74 (Куклина Светлана Александровна)
Руководитель литературной части ХМТК
и распорядитель Театрального клуба
Елена Колмогорова