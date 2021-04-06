В режиме видео-конференц-связи состоится заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

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В режиме видео-конференц-связи состоится заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

Очередное двадцать шестое заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет 7 апреля.

В нём примут участие руководители законодательных собраний трёх регионов Борис Хохряков, Сергей Корепанов, Сергей Ямкин, депутаты парламентов и сотрудники аппаратов дум.

В повестке дня практика организации гражданско-патриотического воспитания, содействие органов государственной власти в продвижении продукции местных товаропроизводителей, реализация мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
 

Втр, 06/04/2021 - 10:52

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