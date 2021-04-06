В режиме видео-конференц-связи состоится заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

- Русский
Очередное двадцать шестое заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет 7 апреля.
В нём примут участие руководители законодательных собраний трёх регионов Борис Хохряков, Сергей Корепанов, Сергей Ямкин, депутаты парламентов и сотрудники аппаратов дум.
В повестке дня – практика организации гражданско-патриотического воспитания, содействие органов государственной власти в продвижении продукции местных товаропроизводителей, реализация мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа