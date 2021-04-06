В отдельных муниципалитетах Югры план по вакцинации исполнен на 100%

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провела губернатор Югры Наталья Комарова.
На сегодняшний день по данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения в автономном округе зарегистрированы 54 535 югорчан с подтвержденным диагнозом COVID-19 (70 за сутки), выздоровевших 53 033 человека (42 за сутки), погибли 784 человека (0 за сутки). «Динамика имеет тенденцию снижения. Количество заболевших снизилось 8% по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, в 5 муниципальных образованиях заболеваемость превышает среднеокружной уровень», - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.
Приводя статистические данные о ходе вакцинации против коронавирусной инфекции на территории Югры, Наталья Комарова отметила, что по состоянию на 5 апреля привито первым компонентом вакцины 66 364 человека, завершили вакцинацию 52 541 человек. В Югре использовано 75,3% от поступившего количества доз вакцины. «Отдельно оценю работу по вакцинации граждан, проживающих в труднодоступных поселениях.
На эти цели направлено 19 905 доз вакцины. В Нижневартовском и Белоярском районах план вакцинации исполнен на 100%», - сказала губернатор.
Также в ходе заседания оперативного штаба глава региона отдельно акцентировала внимание на утвержденном правительством России едином алгоритме межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. В соответствии с документом установлен порядок действий органов власти при угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации, меры, необходимые для защиты жизни и здоровья граждан. «Алгоритм составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. В регионе разработан аналогичный механизм. Он утверждён постановлением правительства автономного округа 5 февраля 2021 года. В этой связи поручаю департаменту гражданской защиты населения автономного округа, департаменту здравоохранения автономного округа совместно с управлением Роспотребнадзора по автономному округу внести в правительство региона предложения по синхронизации этих документов», - дала поручение региональным ведомствам Наталья Комарова.
В продолжение темы губернатор отметила, что приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации внесены изменения в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, которыми определены приоритетные категории вакцинации против коронавирусной инфекции. «Минздрав Российской Федерации полагает целесообразным заблаговременно предусмотреть вакцинацию лиц, работающих вахтовым методом, по месту их постоянного проживания до их прибытия к месту работы. Поручаю департаменту труда и занятости населения автономного округа, департаменту недропользования и природных ресурсов автономного округа, департаменту строительства автономного округа обеспечить взаимодействие
с руководителями организаций, осуществляющих деятельность с применением вахтового метода работы, по выполнению этого решения», - обратилась к руководителям губернатор.
Запись оперативного штаба доступна в официальных аккаунтах главы региона во «Вконтакте», «Инстаграм» и «Одноклассниках».