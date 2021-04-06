Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли обучение в Ханты-Мансийске

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Для участия в мероприятии в столицу округа съехались руководители волонтерских корпусов из 15 муниципалитетов. Они разбирались в работе платформы по онлайн-голосованию, тонкостях проекта, учились организовывать работу добровольцев.
Напоминаем, голосование за территории для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» vk.cc/bYkBio. Задача волонтеров — информировать жителей о проектах и помогать регистрироваться на платформе.
Голосование за благоустройство. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Из Югра. Официально