Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли обучение в Ханты-Мансийске

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Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли обучение в Ханты-Мансийске

Для участия в мероприятии в столицу округа съехались руководители волонтерских корпусов из 15 муниципалитетов. Они разбирались в работе платформы по онлайн-голосованию, тонкостях проекта, учились организовывать работу добровольцев.
Напоминаем, голосование за территории для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» vk.cc/bYkBio. Задача волонтеров — информировать жителей о проектах и помогать регистрироваться на платформе.

Голосование за благоустройство. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Из Югра. Официально

Втр, 06/04/2021 - 12:23

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