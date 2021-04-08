Малообеспеченные семьи Югры будут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет по новым правилам

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Правительство Российской Федерации утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно.
Как уточнили в департаменте социального развития Югры, правила действуют с 1 апреля. «В соответствии с указом президента Российской Федерации пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума, - сообщила первый заместитель директора департамента Светлана Круглова. – Подход к назначению пособий станет адресным. В 2021 году размер выплаты в Югре будет варьироваться в зависимости от доходов семьи и будет составлять 8153 рублей, 12230 рублей и 16306 рублей».
Напомним, в 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В этом году, если среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75%. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Еще одно новшество – теперь будут учитывать при расчёте нуждаемости студентов, если старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения. Также в составе семьи при оценке нуждаемости также будут учитываться дети, находящиеся под опекой.
В составе доходов не будут учитывать компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.
При назначении выплаты будут учитываться, в том числе доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций. В частности, выплату могут получать семьи, обладающие следующим имуществом и сбережениями: одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости.
Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки.
Кроме того, вводится «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
С учётом изменившихся правил назначения выплат обновлена и форма заявления на портале госуслуг. В заявлении содержится перечень ситуаций, которые учитываются при назначении пособий. Гражданину нужно будет заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Большую часть сведений о гражданине в заявлении тоже заполнять не придётся, они автоматически подгружаются из личного кабинета на портале госуслуг.
Получить консультацию по вопросам, связанным с назначением и предоставлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, можно по бесплатному многоканальному телефону контакт-центра центра социальных выплат Югры: 8-800-301-44-43 ежедневно с 9:00 до 21:00.