Старт приёма заявок на участие в VII Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекресток)

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Старт приёма заявок на участие в VII Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекресток)

АУ РК «Комикино» объявляет старт приема заявок на участие в 7-ом Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Работы будут приниматься по 31 июля включительно.

Сам фестиваль пройдет в городе Сыктывкаре с 14 по 17 сентября. Вновь по доброй традиции он соберет на своей творческой площадке режиссеров, операторов, художников-мультипликаторов и фотографов из разных уголков России и зарубежья.

«Мы рады пригласить к участию в международном фестивале профессионалов и любителей киноискусства со всей России и зарубежья. В этом году «Туйвеж» пройдет под эгидой 100-летнего юбилея республики, в связи с чем мы отдельно отметим лучших авторов, чьи работы будут посвящены традициям и истории региона», – прокомментировал министр культуры Коми – председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Седьмой «Туйвеж» порадует нововведениями. Мы расширили границы для творчества  и в этом году привычное разделение авторов на любителей и профессионалов заменили на два блока номинаций согласно возрасту участников.  Состязания пройдут среди авторов и авторских коллективов старше 18 лет без ограничений и отдельно – среди юных авторов в возрасте от 6 до 18 лет. Вне номинаций будут разыгрываться специальные призы «Подарок Республике Коми» и «Лучший блог о фестивале».

В отборочный тур принимаются профессиональные и любительские киноработы до 30 минут и фотоработы, которые соответствуют целям и задачам фестиваля.  К участию приглашаются авторы из регионов России и других государств. Чтобы заявить о себе, необходимо прислать в период с 1 апреля по 31 июля 2021 года кино- и фотоработы, отвечающие требованиям Положения, с заполненными Заявками на электронный адрес - tuyvezh@gmail.com.

Получить подробную информацию, скачать Положение о проведении VII Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» Вы можете на официальном интернет-сайте организатора - www.komikino.ru и в социальной сети «Вконтакте» на странице фестиваля   https://vk.com/tuivej.

До встречи на «Перекрестке»!

*** Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекресток) «Туйвеж» является уникальным направлением в развитии финно-угорского сотрудничества. Его название с коми языка переводится как Перекресток, оно символизирует пересечение родственных культур, близких по духу людей, разнообразной палитры самобытного визуального творчества. «Туйвеж» - это смотр и конкурс современного визуального искусства финно-угорских народов, который успешно реализуется с 2009 года.  Фестиваль был и остается не только площадкой для обмена опытом любителей и профессионалов кино и фотоискусства, но и уникальной возможностью для сохранения и развития языка, культуры и традиций братских народов.

Постоянный организатор – АУ РК «Комикино» при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК.

С уважением, АУ РК "Комикино"

8(8 212) 31 15 76 - директор
8(8 212) 31 09 59 - отдел фильмопродвижения
http://komikino.ru 
https://vk.com/club17789161 

 

Чт, 08/04/2021 - 14:48

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