Татьяна Гоголева: «Квалифицированный подход к финансам страны так же важен, как квалифицированный труд в медицине и образовании»

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Татьяна Гоголева: «Квалифицированный подход к финансам страны так же важен, как квалифицированный труд в медицине и образовании»

Накануне Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин  представил депутатам Государственной Думы отчет за 2020 год 
Как отметил Алексей Кудрин, Счетная палата России провела в 2020 году 334 проверки, было выявлено  3 тыс. 698 нарушений на сумму 355 млрд рублей, из них более чем на 100 млрд рублей — по госзакупкам. 
В бюджет страны уже удалось вернуть более 16 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. 
«Счетная палата - это главный контрольный орган страны. Серьезность его экспертно-аналитического потенциала - бесспорна. Его председатель ранее являлся Министром финансов Российской Федерации, а солидная часть аудиторов – губернаторами регионов.

Высокий профессионализм при проведении контрольных проверок ведет к улучшению качества жизни. Квалифицированный подход к финансам страны так же важен, как квалифицированный труд в медицине и образовании. Приведу пример: при проверке Пенсионного Фонда была выявлена системная ошибка. Счетной палатой были вынесены рекомендации по результату этой проверки.  Из 19 пунктов рекомендаций 10 приоритетных - по выплате недополученных сумм. После этого Пенсионный Фонд вернул пенсионерам около 70 миллионов рублей. 

Также это касается различных чувствительных для общества тем – лесных пожаров, лекарственного обеспечения, заработной платы, «мусорной реформы», обманутых дольщиков, поддержки семей и отраслей в пандемию. Финансовые ресурсы страны должны быть под контролем и использоваться в строгом соответствии с поставленными целями», – отметила по итогам пленарного заседания депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Гоголева. 
Стоит отметить, что в 2020 году Счетная палата провела 18 контрольных мероприятий  по поручению Президента РФ, 22 — по поручению Совета Федерации и 21 по поручению Государственной Думы.  В 2021 году по поручению парламента РФ будет проведено 37 мероприятий. 

Ирина Пономарева

Чт, 08/04/2021 - 16:30

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