В Этнокультурном центре города Белоярский отметили праздник прилёта Вороны

- Русский
Ежегодно 7 апреля коренные малочисленные народы Югры отмечают «Вороний день». Это один из самых почитаемых праздников народов ханты и манси. Ворона – вестник жизни, покровительница женщин и детей, первая птица, которая прилетает на Север. Она начинает вить гнезда и громко каркать, зовя весну и пробуждая природу. С Вороньим праздником связаны различные приметы и гадания – какими будут весна, погода, улов рыбы и сбор ягод.
Сотрудники Этнокультурного центра в этот день для гостей подготовили театрализованное представление с главной героиней праздника Вороной. На праздник собрались мастера города, учащиеся школы № 1, жители и гости города. В концертной программе приняли участие юные воспитанницы детского сада «Берёзка» со стихотворениями про Югру, а также участники народного самодеятельного коллектива «Увас Хурамат».
На празднике по традиции семьи, в которых в течение года появились новорожденные, были награждены памятными подарками. Также были подведены итоги конкурса на лучший костюм Вороны, победителем голосования стала Дарья Масленникова.
Затем все гости праздника совершили старинный обряд «Поклонения», повязали ленточки на берёзу и загадали свои заветные желания.
В завершении праздника гости были приглашены к столу, где отведали блюда национальной кухни.
Надежда Рагимова