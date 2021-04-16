Выставка «Ремесла народов мира»

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16 апреля 2021 г. в 15.00 в «Центре народных художественных промыслов и ремесел» состоится вернисаж выставки «Ремесла народов мира», на которой представлены работы участников Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра» из регионов Российской федерации и стран зарубежья.
У каждого народа сложились свои художественные традиции, отвечающие этническим, психическим и ментальным особенностям каждого этноса, исторически сложившиеся в определенных природно-климатических условиях. Устоявшиеся формы творчества этносов, отвечают определенным критериям, среди которых выступают в первую очередь каноны и традиции, уникальность ручного труда и вариативность.
Народы сохраняют художественные технологии ремесла: работа с мехом, плетение из травы, резьба по дереву, ткачество, работа с берестой, резьба по кости, работа с ровдугой и рыбьей кожей, плетение из корней кедра, работа с глиной, вязание и вышивка нитками; работа с тканью, бисером.
В выставочном пространстве экспонируются конкурсные работы участников Фестиваля: вышитые платки и косынки, головные уборы, сумки, обувь, расписная утварь, посуда, вязание, коллекция этнических костюмов в миниатюре самих участников и др.
Уникальность выставки в многообразии художественных традиций коренных народов мира.
Посетитель познакомится с художественными произведениями мастеров Узбекистана, Дальнего Востока, Словакии, Венгрии, Пермского края; республик Коми, Марий-Эл; Самарской, Свердловской областей и других регион России и стран зарубежья, портретной галереей «Лицо мастера», которая посвящена выдающимся мастерам Югры.
Выставка работает с 16 апреля – по 31 декабря 2021 г.
По адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 119, «Центр ремесел»
Время работы с 9.00 до 17.00 час.