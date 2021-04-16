Региональный штаб волонтеров Югры открывает набор тим-лидеров в муниципальные команды

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«Региональный штаб волонтеров» открывает набор тим-лидеров в 22 муниципальных образованиях автономного округа. Присоединиться к команде проекта приглашают активных юных югорчан от 14 до 18 лет.
Региональный штаб волонтеров в Югре – это проект Всероссийского конкурса «Большая перемена», площадка для молодых и инициативных ребят от 14 до 18 лет, которые готовы развивать волонтерское движение в своем городе и регионе, а также реализовывать социальные проекты и инициативы.
Штаб займется работой по пяти направлениям добровольческой деятельности (экология, медиа, социальное, событийное и волонтеры Победы), организацией классных часов на тему волонтерства в школах, а также будут проводить проектировочные сессии. Помимо этого, ребята примут участие во всероссийской акции «Добрая суббота», которая включает в себя адресные волонтерские акции благотворительного и просветительского направления.
В каждом муниципальном образовании автономного округа будет создана муниципальная команда штаба. Для того, чтобы координировать работу группы волонтеров, необходима помощь тим-лидеров.
Подать заявку можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXJBkRGJxCElnpI-zBVkFnWyaTvUA-KMI9A86qciOoHOKWJA/viewform