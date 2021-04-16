В Югре увеличатся доходы окружного бюджета

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9 апреля члены окружного правительства в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, одобрили изменения в региональный закон о бюджете.
«Изменения коснулись бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по установлению предельных объемов размещения государственных ценных бумаг внутреннего займа автономного округа. Эти изменения не нарушают сбалансированности бюджета. Предельные размеры заимствований не изменяются», – констатировала Наталья Комарова.
Губернатор особое внимание участников заседания акцентировала на том, что доходы окружной казны увеличиваются на 2021 год на 2,3 миллиарда рублей, на 2022 год на 11,5 миллиарда рублей, на 2023 год практически на 12 миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Объем расходов на 2021, 2022, 2023 годы увеличился соответственно на 16,8, 16, 15,5 миллиарда рублей.
«Среди новых обязательств – финансирование обеспечения граждан дополнительными наименованиями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; реализация инвестиционных проектов реконструкции железнодорожных вокзалов на станциях Сургута и Пыть-Яха; создание станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови и морга в Сургуте; спортивного многофункционального комплекса в 27 квартале Нижневартовска; регионального центра спортивной подготовки в Когалыме; шести быстровозводимых спортивных сооружений в Сургуте; завершение строительства Когалымского политехнического колледжа; проектирование и строительство корпуса на 400 мест для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа; завершение строительства окружного сборного пункта», – констатировала Наталья Комарова.
Директор департамента финансов – заместитель губернатора Вера Дюдина доложила, что в соответствии с принятым решением уточненный план по доходам окружного бюджета на 2021 год составил 226 миллиардов 233 миллиона 663 тысячи рублей, на 2022 год – 238 миллиардов 23 миллиона 877 тысяч рублей, на 2023 год – 243 миллиардов 472 миллиона 439 тысяч рублей.
«Законопроектом предлагается внести изменения и в расходы бюджета в сторону увеличения. Фактически дополнительные расходы направляются на реализацию всех реализуемых в автономном округе государственных программ для достижения целевых показателей национальных и региональных проектов. Наиболее значимые из них – «Современное здравоохранение» (на трехлетний период дополнительные ресурсы превысят 5 миллиардов рублей), «Развитие образования» (на 3 года – более 11 миллиардов рублей), «Развитие физической культуры и спорта» (на 3 года – 2,7 миллиарда рублей), «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (на 3 года – более 1,5 миллиарда рублей), «Экономическая безопасность» (на 3 года – 1,7 миллиарда рублей)», – сообщила Вера Дюдина.
Принятые членами правительства документы направлены на рассмотрение депутатам думы автономного округа.