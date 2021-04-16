- Русский
9 апреля в Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялось мероприятие «Час с министром» – встреча с директором Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кириллом Зайцевым.
К. C. Зайцев рассказал о реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:
– Агропромышленный комплекс Югры представлен многоотраслевым комплексом, производящим основные виды сельскохозяйственной продукции. Благодаря своевременной финансовой поддержке из бюджета автономного округа сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечили качественную подготовку к зимовке, что позволило сохранить темпы роста производства сельскохозяйственной продукции и выполнить целевые показатели. Реализация мероприятий Программы позволяет сформировать агропромышленный комплекс инновационного типа на основе его технологической перестройки с учетом экономических, социальных и экологических компонентов.
В 2020 году проведен 1 конкурс по выделению грантов на развитие семейных ферм. В результате проведенного конкурса отобраны проекты по 3 семейным фермам. Реализация мероприятий по развитию семейных ферм, поддержки начинающих фермеров, позволяет снизить уровень безработицы, производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию (производство сельскохозяйственной продукции хозяйств увеличилось в среднем на 10%).
Кирилл Сергеевич также отметил, что производители из Югры вышли на международные рынки ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», ООО «Регион-К». Вся сельхозпродукция поставляется на зарубежные рынки под товарным знаком «Сделано в Югре!». В настоящее время обладателями товарного знака «Сделано в Югре!» являются 271 субъект предпринимательства автономного округа, из них 102 – в сфере агропромышленного комплекса. ООО «Регион-К» заключен договор на поставку сушеных грибов в Республику Казахстан. В соответствии с заключенным договором, поставлено 300 кг сушеных грибов. Общий объём поставки продукции в текущем году составит 1 тонну сушеных грибов.
Материал подготовила Ульяна Данило