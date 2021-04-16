Новые грани восприятия Медвежьих Игрищ

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В городской библиотеке № 6 города Ханты-Мансийска в рамках проекта «Обь|Чай» состоялась встреча с участниками мансийского обряда «Медвежьих игрищ» Александром Тургачёвым и Сергеем Хозумовым, актёрами театра обско-угорских народов «Солнце», педагогом дополнительного этнокультурно-образовательного центра Владимиром Меровым и ведущим научным сотрудником Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светланой Динисламовой. Напомним, церемония древнего обряда поклонения священному зверю прошла в середине февраля в родовом поселении семьи Самбиндаловых на Турвате Берёзовского района. Одним из добытчиков медведя был 18-летний охотник Дмитрий Самбиндалов, а также его дед Савва и дядя Алексей. На данное мероприятие были приглашены манси с разных территорий округа, а также гости из Свердловской области.
Прошло чуть больше месяца, но все его участники до сих пор ярко и с положительными эмоциями вспоминают это событие. По их признанию, там они получили большой адреналин счастья, внутренний прилив жизненной энергии, а четыре дня празднества у них пролетел как один день. Может оттого, что они всецело были погружены чисто в мансийскую языковую среду, оказались неотъемлемой частью духовной и традиционной жизни своих предков. Поразительно, что проведение столь серьёзного ритуала впервые легло на плечи молодых мужчин-манси, и они с полной отдачей и ответственностью справились с ним. Все священные действа нужно было исполнить так, как требовалось строго канонам древней вековой традиции. Во главе священного стола, как и полагается, сидел сам молодой добытчик Дмитрий, наблюдая за которым и удивлялись, и восхищались, он как по наитию придерживался всех почитаний древнего обряда.
Музыканты Владимир Меров, Александр Тургачёв исполняли знаковые эпические мелодии духов-покровителей, Александр Вьюткин, Пётр Анямов, Денис Вынгилев и другие молодые люди в разных образах представили театрализованные сценки. Мужчины впервые, без старших наставников, самостоятельно исполняли призывные песни. Надо отметить, что многим жанрам искусства, в начале 1990-х годов, они успели обучиться у старейшин-манси. Хорошую артистическую подготовку ребята обрели у Дмитрия Георгиевича Агеева, теоретический опыт по Медвежьим Игрищам получили от Светланы Алексеевны Поповой. Выразительность танцевальной пластики показали мансийские женщины. «Как хороши, загадочны и неотразимы, оказывается, наши девушки в своей национальной одежде! А когда постоянно слышишь мансийскую речь, погружаешься в культурную атмосферу, так хочется подольше остаться в этом времени и пространстве» - восклицает Сергей Хозумов. Он впервые побывал на таком празднике, участвовал в сценках и признаётся, что поначалу помимо волнения испытывал даже страх.
То есть ответственность за всё действо было огромным. По словам Владимира Мерова, самым серьёзным и испытующим моментом была ночь представления именитых предков-богатырей. Александр Тургачёв подготовил презентацию отрывков видеосъёмок по Медвежьим Игрищам, который мы внимательно и с интересом просмотрели. Затем Светлана Попова поделилась очень важной информацией. Она сказала, что проведение обряда по случаю добычи священного животного, есть целая Энциклопедия мансийского народа. Всё, что мы хотим узнать о жизни, мировоззрение манси, все ответы вы найдёте в нём. Оно полностью закодировано в песнях, танцах и несёт определённую информацию. Поэтому исполнение танцевальных движений определённому духу-покровителю, слов в песне должно быть точным, аутентичным, также придерживаться в соответствующей одежде и другой атрибутике. Эту связь ни в коем случае терять нельзя.
Своими яркими впечатлениями поделилась Светлана Динисламова. Думаю, чуть позже мы найдём в публикациях её дневниковые записи, а ребятами подготовят хороший документальный фильм.
У всех собравшихся в этот вечер появилась огромная надежда, что мансийский культовый древний обряд не канет в лету и в этом тысячелетии.
Тамара Мерова