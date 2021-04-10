Юбилейная отраслевая конференция объединит молодых специалистов со всей Югры

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Юбилейная отраслевая конференция объединит молодых специалистов со всей Югры

Двадцатая юбилейная конференция молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на территории Югры, состоится в Ханты-Мансийске 19-20 мая.

В связи с действующими ограничениями, введенным с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, масштабное мероприятие пройдет в очно-заочном формате.

Конференция станет одним из значимых событий международной экологической акции «Спасти и сохранить» и будет приурочена к 90-летию со дня рождения заслуженного геолога, первооткрывателя нефти в Западной Сибири Фармана Салманова.

Заявочная кампания для участия в конференции продлится до 1 мая. Ее участниками могут стать представители молодого и научного сообществ нефтегазодобывающих предприятий, университетов и исследовательских организаций, возраст которых не превышает 35 лет.

Программа мероприятия включает в себя пленарное заседание и работу 12 отраслевых секций. По его итогам предусмотрено 36 призовых мест, обладатели которых получат денежное вознаграждение.

Отметим, что конференция проводится в Югре ежегодно с 2001 года. Она нацелена на развитие инновационного и творческого потенциала молодежи, повышение творческой активности молодых специалистов в сфере отраслевых вопросов разработки нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, энергоэффективности, рационального использования попутного нефтяного газа, развития нефтегазохимии.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

 

Сб, 10/04/2021 - 00:00

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