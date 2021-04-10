Как сделать, чтобы о вашем проекте узнали? На онлайн-семинаре российско-финляндского культурного форума обсудят продвижение проектов в сфере культуры

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15 апреля состоится следующий бесплатный онлайн-семинар просветительского проекта Российского фонда культуры, организованный в рамках Российско-Финляндского культурного форума: «Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?». Участники семинара вместе с экспертом Татьяной Гетман обсудят специфику продвижения культурных проектов: от определения целей информационной кампании до разбора инструментов продвижения в онлайн и офлайн пространстве.
В апреле сотрудники культурных учреждений, организаторы проектов и другие специалисты в сфере культуры могут присоединиться к онлайн-семинарам Российского фонда культуры, на которых приглашенные эксперты рассказывают о различных направлениях реализации международных культурных проектов. Так, 8 апреля основатель агентства Sponsor Consulting Евгения Мальцева отвечала на вопросы, волнующие представителей сферы культуры: как найти идеального партнера для своего проекта и получить спонсорскую поддержку?
Евгения Мальцева назвала важные критерии, на которые обращают внимание спонсоры при выборе проекта для финансирования, среди них: социальная значимость, географическая привязка и профильное направление культурного проекта. Более того, современное культурное событие должно быть широко представлено в цифровом пространстве, digital-активации позволяют расширить аудиторию и привлечь больше инвестиций и партнеров. Евгения сформулировала несколько правил идеального партнерского проекта:
«Вы и ваш проект — это решение задачи партнера, а не еще одна проблема. Репутация — это первое, что проверяется при выборе и проекта, и партнера. Автор проекта должен гореть идеей вместе со своей командой, спонсоры инвестируют в людей и в их компетенции».
Презентация Евгении Мальцевой с кейсами российских и зарубежных проектов, полезными ресурсами о спонсорстве и дополнительными материалами доступна по ссылке. Запись онлайн-семинара можно посмотреть в группах Форума в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, а также на сайте Российского фонда культуры.
15 апреля в 16:00 состоится третий онлайн-семинар Российско-Финляндского культурного форума – «Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?». Участники обсудят актуальные и эффективные инструменты продвижения культурного проекта, способы привлечения целевой аудитории, правила работы со СМИ и лидерами мнений.
Трансляция пройдет на сайте Российского фонда культуры и в группах Форума в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться.
Эксперт семинара – Татьяна Гетман, руководитель отдела специальных программ Третьяковской галереи. С 2016 года Татьяна занимается продюсированием специальных проектов и мероприятий музея – таких, как иммерсивная выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», проект «Ночь искусств», перформанс «Сны изоляции» и другие. Татьяна расскажет о своем опыте продвижения культурных событий, взаимодействия со СМИ и организации информационных кампаний в онлайн. А также объяснит, как культурному учреждению найти свою аудиторию и правильно подать проект, на какие показатели эффективности ориентироваться и каких результатов ждать от продвижения.
Российский фонд культуры — организатор Форума с российской стороны — в этом году впервые проводит серию семинаров в формате онлайн. Новый просветительский проект позволит представителям профессионального сообщества расширить свои знания в области управления международными культурными проектами и повысить эффективность партнерских переговоров. Онлайн-семинары проводятся по четвергам: 1, 8, 15 и 22 апреля.
О Форуме
XXII Российско-Финляндский культурный форум планируется провести 23-26 сентября. С 2000 года форум дает возможность организациям культуры двух стран реализовать свои проекты в партнерстве, тем самым развивая международное сотрудничество и укрепляя культурные связи России и Финляндии.
Каждый год форум служит эффективной рабочей площадкой для прямого общения представителей двух культур, на которой самые разные учреждения культуры могут разместить свою проектную заявку, найти партнеров по сотрудничеству из другой страны и получить шанс на стартовое финансирование. Одна из главных целей форума – способствовать развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-культурные проекты.
Российско-Финляндский культурный форум проводится при поддержке и финансировании Министерства образования и культуры Финляндии и Министерства культуры Российской Федерации. Организатор форума с российской стороны – Российский фонд культуры, со стороны Финляндии – Общество «Финляндия-Россия».
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Российский фонд культуры — крупнейшая общероссийская общественно-государственная организация в России в сфере культуры и искусства. Фонд занимает доминирующие позиции в плане объединения наших соотечественников в странах ближнего и дальнего зарубежья. Помог вернуть на Родину более 130 000 памятников истории и культуры. Большинство из них переданы в музеи, библиотеки и архивы страны и включены в составы негосударственной и государственной частей Музейного и Архивного фондов Российской Федерации. При поддержке Фонда были созданы десятки новых региональных музеев, проведены более 4 500 всесоюзных и международных выставок, фестивалей, концертов и конкурсов; изданы уникальные книжные памятники; учреждены периодические издания во многих регионах страны. Восстановлены более 30 памятников истории. Ежегодно Фонд выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность. Создание разветвлённой региональной сети филиалов и представительств позволило проводить культурную и просветительскую деятельность Фонда в самых отдаленных уголках нашей страны.