Татьяна Гоголева выступила с инициативой о реализации нового партийного проекта «Единой России» в сфере образования

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«Единая Россия» поддержала реализацию проекта, направленного на подготовку кадров по родным языкам коренных малочисленных народов Севера.
Депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева предложила включить проект по восстановлению системы подготовки кадров по родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в состав федеральных партийных проектов.
Эту функцию на протяжении многих лет успешно выполнял Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. В начале 1990-х годов эта система была практически утрачена.
В ноябре 2019 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным были даны поручения по этому вопросу. Во исполнение поручений Президента Минпросвещения России совместно с ФАДН утвердили «дорожную карту». Однако проблема финансового обеспечения этого комплекса мероприятий до настоящего времени не решена.
Депутат обратилась за поддержкой к однопартийцам.
«Федеральные проекты партии «Единая Россия» - это серьезный механизм для решения многих социальных проблем. Нам жизненно важно сегодня обеспечить сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера. Язык – это душа народа, нерушимый фундамент уникальной культуры и традиций. К сожалению, сегодня все меньше молодежи знают родной язык, а преподавателей практически нет. Исторический шанс усилить позиции исчезающих языков дает нам международное Десятилетие языков коренных народов, которое начнется в 2022 году. Включение данного проекта в состав партийных проектов «Единой России» позволит решить широкий круг проблем малочисленных народов в сфере образования», – считает Татьяна Степановна.
8 апреля под председательством врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина прошло совещание на тему: «Восстановление системы подготовки специалистов по родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
В совещании приняли участие представители Минпросвещения, Минобрнауки, Минвостокразвития, МИД, ФАДН России, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, РГПУ им. А.И. Герцена.
Участники совещания обсудили ход исполнения «дорожной карты».
В этой работе уже достигнуты серьезные результаты.
В сентябре 2021 года 80 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнут учиться в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена по договорам о целевом обучении.
А чтобы подготовить выпускников школ, хорошо владеющих родными языками, к поступлению в университет в следующем году, в ноябре 2021 года на базе Института народов Севера начнет свою работу подготовительное отделение.
Минобрнауки России планирует в текущем году реализовать ряд мероприятий по поддержке студентов-северян:
- обеспечить ноутбуками всех первокурсников Института народов Севера;
- создать Интерактивный атлас родных языков и культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с привлечением преподавателей и студентов РГПУ им. А.И. Герцена;
- учредить именные стипендии для студентов, изучающих родные языки и культуры коренных малочисленных народов (в размере не менее 10000 руб.);
- дать право студентам из числа коренных народов в период обучения в ВУЗе бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по востребованным на Севере специальностям (медицинское образование, социальная работа, юриспруденция и пр.).
На 2022-2023 учебный год Минобрнауки России выделены РГПУ им. А.И. Герцена для подготовки специалистов по родным языкам северных народов 80 целевых мест на бакалавриат и магистратуру, а также 20 - в аспирантуру.
В ходе совещания достигнута договоренность о включении ряда мероприятий «дорожной карты» в План проведения Десятилетия родных языков коренных народов в России с обеспечением необходимыми бюджетными средствами.
В своем выступлении Татьяна Гоголева отметила, что по завершении реализации данного проекта необходимо запустить региональные языковые программы и распространить положительную практику подготовки педагогических кадров на подготовку других специалистов, важных для социально-экономического развития коренных малочисленных народов. А наработанный опыт межведомственной дорожной карты, направленной на исполнение поручения Президента России В.В.Путина, следует применить для исполнения другого поручения Президента - о внедрении механизма этнологической экспертизы.
По итогам совещания Дмитрий Кобылкин сообщил, что партия «Единая Россия» поддерживает предложенный Т.С. Гоголевой проект, рассмотрит вопрос о его включении в состав партийных проектов, а также организует партийный контроль исполнения соответствующего поручения Президента России.
Дмитрий Николаевич отметил, что и руководство субъектов РФ, и промышленные компании, работающие в Арктике, должны осознавать свою ответственность по отношению к коренным жителям этих территорий, и прикладывать все усилия для сохранения родных языков и традиционной культуры малочисленных народов.
Ирина Пономарева