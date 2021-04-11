В Нефтеюганске отпраздновали День Вороны

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В Нефтеюганске отпраздновали День Вороны
фото Ульяны Данилофото Ульяны Данило
фото Ульяны Данило

В Нефтеюганске 11 апреля жители города приняли участие в праздновании Вороньего дня, весеннего праздника коренных народов Югры – ханты и манси. Мероприятие прошло на территории муниципального Центра национальных культур (ЦНК).

На праздничной сцене творческие коллективы ЦНК исполнили свои лучшие   хореографические и танцевальные номера. Приятно, что в исполнении окружного коллектива города Ханты-Мансийска «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») звучали и хантыйские песни.

Также для гостей и участников праздника были организованы выставки, где они могли познакомиться с бытом, традициями и культурой коренных малочисленных народов Севера, а также принять участие в творческих и ремесленных мастер-классах. Юные нефтеюганцы с удовольствием изготавливали фигурки вороны. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм в период Ковид-19.

Ульяна Молданова

фото Ульяны Данилофото Ульяны Данило
фото Ульяны Данило
фото Ульяны Данилофото Ульяны Данило
фото Ульяны Данило
Вс, 11/04/2021 - 21:24

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