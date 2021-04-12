В Югре установлены сроки весенней охоты

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В Югре установлены сроки весенней охоты
фото: mushki29.ru фото: mushki29.ru
фото: mushki29.ru

Весенняя охота на пернатую дичь в Югре начнется на неделю раньше обычного. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова. Сроки охоты утверждены в соответствии с приказом минприроды России.

Первыми открыть весенний сезон охоты смогут жители Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов. Здесь в охотничьих угодьях, расположенных южнее 61 градуса северной широты, охота стартует уже 30 апреля.

В охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61 до 62 градусов северной широты, – с первой пятницы мая. В охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62 градусов северной широты, – со второй пятницы мая.

Информация о зонах охоты на территории автономного округа размещена на официальном сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Охота на водоплавающую и боровую дичь в каждом муниципалитете продлится в течение 10 календарных дней с момента ее открытия. Охотиться на серую ворону можно в период охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь, на селезней уток с использованием живых подсадных уток – непрерывно с 15 апреля по 20 мая.

Отметим, в этом году открытие весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь в охотничьих угодьях Югры совпадает с началом в лесах региона пожароопасного сезона. Этот факт значительно увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров из-за несоблюдения охотниками мер пожарной безопасности.

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, в поймах рек. За нарушение противопожарных мер виновные лица несут административную или уголовную ответственность.

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фото: mushki29.ru фото: mushki29.ru
фото: mushki29.ru
фото: mushki29.ru фото: mushki29.ru
фото: mushki29.ru
Пнд, 12/04/2021 - 09:40

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