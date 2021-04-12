Два газопровода-отвода построит в Югре компания «Газпром»

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Два газопровода-отвода построит в Югре компания «Газпром»

Два газопровода-отвода с газораспределительными станциями и межпоселковые газопроводы от них построит в Югре компания «Газпром» в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации. Это результат совместной работы ПАО «Газпром» и правительства автономного округа по реализации соглашения о сотрудничестве.

Реализация инвестиционного проекта «Газпрома» повысит надежность газоснабжения Нефтеюганска и Пыть-Яха, создаст условия для газификации поселков Каркатеевы, Чеускино, Сингапай Нефтеюганского района и Зеленоборск Советского района. Также предусмотрено сооружение газопровода-отвода и ГРС в поселке Коммунистический Советского района.

На эти цели компания направит 5,76 миллиарда рублей.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 11 котельных и предприятий, 1,25 тысячи домовладений.

Отметим, что работы ведутся в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Югры до 2024 года, утвержденной распоряжением правительства в 2020 году.

В числе задач программы – расширение газораспределительной системы, повышение доступности услуг по снабжению природным газом, надежности и безопасности услуг.

В соответствии с ней к концу 2024 года в Югре ежегодный прирост потребления природного газа должен составлять 101,5 миллиона кубических метров, попутного нефтяного газа – 49,3 миллиона кубометров. При этом будет построено более 47 километров газопроводов-отводов и 3 газораспределительных станции.

Это крупный инвестиционный проект, который позволит повысить качество жизни в суровых климатических условиях проживания, улучшить экологическую обстановку, развивать новые производства и увеличить уровень занятости населения

Более подробная информация о региональной программе опубликована на сайте окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

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Пнд, 12/04/2021 - 11:33

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