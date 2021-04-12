Инициатива югорчан по введению ответственности за кибербуллинг будет рассмотрена на федеральном уровне

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Югорские журналисты и члены правительства автономного округа приняли участие в совещании о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о СМИ. Его провели полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и советник президента России, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Предваряя встречу, Владимир Якушев отметил, что совещание проводится по поручению Владимира Путина: «Особое внимание глава государства уделяет защите свободы слова. Президент делает все необходимое для обеспечения этого конституционного права. Сегодняшний разговор актуален для нашего Уральского федерального округа, так как по развитию медиапространства он занимает одно из ведущих мест в стране».
Владимир Якушев добавил, с начала 2021 года в УрФО зафиксировано 20 случаев преступных посягательств на жизнь и здоровье журналистов. «Они вызывают общественный резонанс, поэтому важна правовая оценка каждого случая и тщательное расследование профессиональной деятельности журналиста», - подчеркнул полпред.
С докладом на совещании выступил председатель комиссии общественной палаты Югры по взаимодействию со СМИ, член Союза журналистов России Владимир Меркушев. Он предложил рассмотреть возможность введения ответственности за кибербуллинг (травлю) журналистов в социальных сетях. По его словам, внесение такой статьи в КоАП РФ позволит блокировать в социальных сетях группы, где унижают человека. «Журналисты часто сталкиваются с препятствованием своей деятельности, нападениями, многое перерастает в интернет-травлю», - отметил Меркушев.
В ходе совещания данное предложение было поддержано Валерием Фадеевым. «Спасибо вам за то, что вы подняли проблему травли. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека готовит «Цифровой кодекс» по этой теме, учтем ваши предложения», - сказал он.
Отдельно был затронут вопрос об определении правового статуса блогеров. «У некоторых блогеров подписчиков больше, чем у СМИ. Мы должны определить правовой статус этих людей. Они имеют большую аудиторию, влияют на ее сознание, поступки. Надо понимать, где у блогера те границы, за которые он не может переходить. Масса примеров, когда блогеры переходят все границы, ломают карьеры и жизни», - отметил Владимир Якушев.