Все ледовые переправы закрыли в Югре

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Все ледовые переправы через водные объекты на территории Ханты-Мансийского автономного округа закрыты. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
12 апреля было перекрыто движение на последних трех переправах, которые ещё действовали в автономном округе. Речь идёт о ледовых переправах в Нижневартовском районе. Напомним, остальные 96 межмуниципальных и технологических переправ прекратили свою работу в конце марта и начале апреля
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, повсеместно вблизи закрытых переправ сотрудники дорожных обслуживающих организаций установили запрещающие дорожные знаки, создали валы и насыпи, преграждающие выезд на непрочное ледовое покрытие.
«Структура весеннего льда на водоемах региона меняется стремительно, проявляются промоины и закраины. Выезд на лед на автомобилях и другой технике недопустим и несет прямую угрозу жизни людей!», — предупреждают сотрудники МЧС.
Отметим, как сообщили в ГИМС Югры, выезд на лёд чреват для нарушителей мерами административного воздействия — серьёзными штрафами.