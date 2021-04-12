Все ледовые переправы закрыли в Югре

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Все ледовые переправы закрыли в Югре

Все ледовые переправы через водные объекты на территории Ханты-Мансийского автономного округа закрыты. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

12 апреля было перекрыто движение на последних трех переправах, которые ещё действовали в автономном округе. Речь идёт о ледовых переправах в Нижневартовском районе. Напомним, остальные 96 межмуниципальных и технологических переправ прекратили свою работу в конце марта и начале апреля

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, повсеместно вблизи закрытых переправ сотрудники дорожных обслуживающих организаций установили запрещающие дорожные знаки, создали валы и насыпи, преграждающие выезд на непрочное ледовое покрытие.

«Структура весеннего льда на водоемах региона меняется стремительно, проявляются промоины и закраины. Выезд на лед на автомобилях и другой технике недопустим и несет прямую угрозу жизни людей!», — предупреждают сотрудники МЧС.

Отметим, как сообщили в ГИМС Югры, выезд на лёд чреват для нарушителей мерами административного воздействия — серьёзными штрафами.

https://ugra-news.ru   

Пнд, 12/04/2021 - 15:48

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