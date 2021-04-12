Жители и гости Ханты-Мансийска широко отметили Вороний день

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10 апреля на территории открытой экспозиции Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» города Ханты-Мансийска состоялся традиционный праздник обских угров «Вороний день». Прилёт вороны у обских угров всегда связывался с приходом весны, тепла и рождения детей. Именно эти птицы первыми прилетают, начинают вить гнёзда, громкими криками пробуждая природу.
Издревле в каждом селе этот праздник проводится по-разному. Люди вставали рано утром, жарко топили печи, и, наряжаясь в красивые наряды, ходили друг к другу в гости. В этот день устраивали праздничную трапезу, готовили саламат, разные рыбные блюда, пекли из теста золотистых птиц, угощали детей и друг друга. Взрослые и дети веселились, играли и шутили, провожая долгую суровую зиму. В Вороний праздник обычно соревновались в ловкости и в силе, устраивали спортивные состязания, танцевали традиционный танец «Куреньку».
Так, встретить весну пришли более 800 посетителей: это жители города, в том числе целые семьи от мала до велика, ребята из общеобразовательных школ города, воспитанники «Кванториума», губернатор Югры Наталья Комарова, гости из Санкт-Петербурга и муниципальных образований автономного округа.
У каждого участника, гостя и жителя города Ханты-Мансийска была возможность собрать «Казымский кубик» и решить лингвистические задачки, стать метким оленеводом и ловким рыбаком, принять участие в этноразминке и создать своими руками символ праздника «Ворону», изготовить уютное и теплое гнездышко для вестницы весны, услышать и увидеть целый спектакль о Вороне и Вороньем дне.
Губернатор Югры Наталья Комарова также приняла участие в интерактивной музейной программе «Вороний день», организованной для жителей автономного округа.
Сотрудники музея презентовали главе региона интерактивные площадки подвижных и тихих игр: «Меткий оленевод», «Ловкий рыбак», «Этноразминка». Дети соревновались в меткости и ловкости, участвовали в викторинах, разгадывали традиционные головоломки. Наталья Комарова на площадке «Гнездо вороны» вместе с детьми изготовила из прутиков, соломы и другого подручного материала необходимый атрибут традиционного праздника – гнездо Вороны.
В ходе мероприятия директор музея «Торум Маа» Людмила Алферова также презентовала книгу в формате дополненной реальности «По дороге на стойбище». Она рассказала, что это коллективный труд сотрудников музея. Книга была издана к 90-летию автономного округа, рассказывает о флоре и фауне Югры. Наталья Комарова высоко оценила проект: «Вы – молодцы. Это очень интересно».
Также Людмила Алферова презентовала две ранее выпущенные музеем книги «На столе и вокруг него», «На свадьбе и после неё», рассказывающие о традициях и обрядах. Рассказала о ближайших планах работы музея, создании инновационного проекта «Верёвочный парк в Ханты-Мансийске», открыть который планируется уже этим летом.
Чтобы испытать сноровку и сообразительность, детям и их родителям было предложено поискать утиные гнёзда по охотничьим тропам музея. В свою очередь для любителей экранных видов искусств в летнем доме на стойбище аганских ханты была организована студия «Кина вантты хот», что в переводе на русский язык означает «Кинотеатр». Афиша, на которой представлены мультипликационные и документальные фильмы на языке ханты с субтитрами на русском.
В качестве спортивной части программы сотрудники музея при поддержке «Федерации этноспорта Югры» предложили гостям попрыгать через нарты, перетянуть палку, усидеть на бревне, скинув с него соперника, попасть в мишень из лука или добросить до цели копьё.
Кроме того, вниманию посетителей была представлена выставка экспресс-конкурса «Рисуем и делаем Ворону», фотосессия с белоснежными самоедскими лайками и лепка «Снежной скульптуры Вороны».
Партнерами праздничного обрядово-сценического действа стали коллектив Театра обско-угорских народов «Солнце», фольклорная студия «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), Детский этнокультурно-образовательный центр, большая команда волонтеров – студентов Югорского государственного университета, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Центра искусств для одарённых детей Севера и, конечно, представители городских и окружных СМИ, а также участники проекта «Культурный блогер».
Материал подготовила Ирина Самсонова